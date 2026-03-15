Serie C, la Salernitana cambia proprietà

La Salernitana potrebbe presto cambiare proprietà. Come riporta Franco Esposito sul Corriere dello Sport, l’attuale patron Danilo Iervolino avrebbe avviato contatti concreti per la cessione del club granata all’imprenditore Cristiano Rufini, presidente della società tecnologica Olidata.

Secondo quanto racconta Franco Esposito sul Corriere dello Sport, da alcuni giorni avvocati e commercialisti delle due parti sono al lavoro per definire i dettagli dell’operazione. Nelle prossime ore è previsto anche un incontro a Roma per provare a mettere nero su bianco un’intesa che potrebbe portare al passaggio di proprietà. Rufini avrebbe fissato una deadline di tre giorni per chiudere l’operazione.





La trattativa riguarderebbe l’acquisizione delle quote della Salerno Coast Investment, società che detiene il controllo della Salernitana e di cui Iervolino è unico socio. L’acquisto verrebbe effettuato tramite una società riconducibile a Rufini, la Antarees srl. In questo scenario Olidata potrebbe diventare sponsor del club, scegliendo di investire nel calcio piuttosto che nella pallacanestro.

L’accordo economico, secondo quanto riferisce Franco Esposito sul Corriere dello Sport, sarebbe basato su una cifra di circa 7,5 milioni di euro, pari all’importo della fideiussione necessaria per garantire la gestione societaria, oltre all’accollo da parte del nuovo acquirente dei debiti correnti della società.

Cristiano Rufini, romano, 45 anni compiuti lo scorso ottobre, è un imprenditore attivo nei settori dell’Information Technology, della cybersecurity e dell’intelligenza artificiale. Nel 2008 ha fondato la società tecnologica Sferanet e oggi è presidente e azionista di maggioranza di Olidata, società quotata in borsa. Tuttavia, come evidenzia ancora Franco Esposito sul Corriere dello Sport, l’operazione relativa alla Salernitana non sarebbe direttamente collegata a Olidata ma a una società riconducibile allo stesso Rufini.

Negli ultimi giorni Iervolino ha comunque garantito stabilità al club con una nuova ricapitalizzazione. L’imprenditore campano ha versato 12 milioni di euro sul conto della Salerno Coast Investment per assicurare solidità finanziaria alla società granata.

Sotto la gestione Iervolino la Salernitana ha vissuto stagioni molto diverse tra loro. Dopo la salvezza all’ultimo secondo in Serie A nel 2022, il club ha ottenuto l’anno successivo la permanenza anticipata nella massima serie con Paulo Sousa in panchina. Nella stagione seguente è arrivata la retrocessione in Serie B e lo scorso anno, dopo il clamoroso rinvio dei playout, la squadra è scivolata in Serie C al termine del doppio spareggio con la Sampdoria.

Attualmente la Salernitana occupa il quarto posto nel girone C della terza serie, nonostante i consistenti investimenti effettuati anche nel mercato di gennaio con gli arrivi, tra gli altri, di Gyabuaa e Lescano.

Nel frattempo la squadra allenata da Cosmi sarà impegnata oggi alle 12.30 sul campo del Crotone, mentre sullo sfondo resta l’incertezza legata al futuro societario.

Danilo Iervolino, secondo la classifica Forbes, è il tredicesimo imprenditore più ricco coinvolto nel calcio italiano, con un patrimonio stimato di 1,2 miliardi di dollari. Rilevò la Salernitana dal trust nel 2022 per circa 10 milioni di euro e, come ricorda Franco Esposito sul Corriere dello Sport, avrebbe investito complessivamente oltre 310 milioni nella gestione del club.