Il segno del destino

Il Corriere dello Sport, nell’analisi firmata da Tullio Calzone sul Corriere dello Sport, racconta la vittoria del Monza sul Palermo come una dimostrazione di cinismo e solidità difensiva. Nel commento di Tullio Calzone pubblicato sul Corriere dello Sport, i brianzoli sono riusciti a imporsi con il massimo dell’efficacia: tre tiri nello specchio e tre reti contro una delle migliori difese del campionato.

Secondo Tullio Calzone sul Corriere dello Sport, la chiave della partita è stata soprattutto la prestazione difensiva del Monza, capace di limitare completamente la pericolosità offensiva del Palermo e in particolare di Pohjanpalo, capocannoniere della Serie B. Il Corriere dello Sport, nell’analisi di Tullio Calzone sul Corriere dello Sport, sottolinea come la squadra di Bianco abbia disputato una gara quasi perfetta nella propria metà campo, concedendo pochissimi spazi agli avversari.





Il Corriere dello Sport evidenzia però anche gli episodi che avrebbero potuto cambiare l’inerzia della partita. Come ricorda Tullio Calzone sul Corriere dello Sport, nel primo tempo una grande parata di Thiam sull’incornata di Segre ha evitato il vantaggio rosanero, mentre nella ripresa la traversa colpita dal Palermo avrebbe potuto riaprire il match.

Nell’analisi del Corriere dello Sport, il divario tra le due squadre è comunque emerso con il passare dei minuti. Il Monza ha infatti segnato sei gol complessivi tra andata e ritorno contro il Palermo, un dato che secondo Tullio Calzone del Corriere dello Sport spiega anche il distacco di sei punti in classifica.

Il Corriere dello Sport, nel commento di Tullio Calzone sul Corriere dello Sport, invita comunque alla prudenza nella corsa alla promozione diretta. Bianco, pur avendo rafforzato la propria posizione, non può considerare chiusa la corsa alla Serie A, anche perché all’orizzonte c’è lo scontro diretto con il Venezia capolista.

Nell’analisi del Corriere dello Sport, firmata da Tullio Calzone sul Corriere dello Sport, resta aperto anche il discorso legato alle altre contendenti, con il Frosinone ancora in corsa nonostante il momento altalenante. Per il Palermo, invece, la strada verso la promozione passa ora dalle ultime otto partite di campionato, quelle che Inzaghi ha già definito come vere e proprie finali.