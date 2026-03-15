Corriere dello Sport: “Monza-Palermo 3-0, le pagelle: Azzi il migliore, Palermo sotto tono”
Il Corriere dello Sport, nelle pagelle pubblicate dopo Monza-Palermo e firmate dal Corriere dello Sport, assegna i voti ai protagonisti della sfida dello U-Power Stadium terminata 3-0 per i brianzoli. Nel giudizio riportato dal Corriere dello Sport, emerge la prestazione di Azzi tra i migliori in campo, mentre tra i rosanero spicca il 6,5 assegnato ad Augello.
Le valutazioni del Corriere dello Sport evidenziano una prova complessivamente positiva del Monza, con diversi voti sopra la sufficienza. Nelle pagelle del Corriere dello Sport, infatti, il migliore tra i brianzoli è Azzi con 7,5, seguito da Ciurria, Petagna, Delli Carri e Colombo, tutti valutati con 7.
Per il Palermo, invece, nelle pagelle del Corriere dello Sport la sufficienza piena arriva per pochi elementi della squadra di Inzaghi, mentre diversi giocatori restano sotto il 6.
Monza
Thiam 6,5
Ravanelli 6,5
Delli Carri 7
Lucchesi 6,5
Ciurria 7 (26′ st Colombo 7)
Obiang 6,5
Pessina 6,5
Hernani 6 (1′ st Bakoune 6)
Azzi 7,5 (44′ st Brorsson sv)
Petagna 7 (26′ st Mota Carvalho 6)
Cutrone 6 (41′ st Alvarez sv)
A disposizione: Pizzignacco, Capolupo, Keita, Caso, Colpani, Forson
Allenatore: Bianco 7
Palermo
Joronen 5,5
Peda 5,5 (19′ st Magnani 5,5)
Bani 6
Ceccaroni 6 (19′ st Johnsen 6,5)
Pierozzi 5,5 (14′ st Rui Modesto 5)
Segre 6 (27′ st Vasic 5,5)
Ranocchia 6
Augello 6,5
Le Douaron 5 (27′ st Corona 5)
Palumbo 5,5
Pohjanpalo 5,5
A disposizione: Gomis, Veroli, Gyasi, Blin, Gomes, Giovane
Allenatore: Inzaghi 6
Arbitro: Doveri (Roma) 6