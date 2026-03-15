Corriere dello Sport: “Bianco punisce Inzaghi. Palermo più lontano dalla A”

Il Corriere dello Sport, nell’analisi firmata da Adriano Ancona sul Corriere dello Sport, racconta il successo del Monza sul Palermo come uno snodo pesante nella corsa alla promozione diretta. Il Corriere dello Sport, attraverso il racconto di Adriano Ancona del Corriere dello Sport, sottolinea come il 3-0 maturato allo U-Power Stadium abbia riportato i rosanero a sei lunghezze dal secondo posto.

Secondo quanto evidenzia Adriano Ancona sul Corriere dello Sport, i protagonisti della serata brianzola sono stati Petagna e Ciurria, simboli del Monza costruito negli anni per puntare alla Serie A. Il Corriere dello Sport, con l’analisi di Adriano Ancona sul Corriere dello Sport, evidenzia come le due reti chiave della partita siano arrivate entrambe al minuto diciotto tra primo e secondo tempo, segnali di un Monza cinico e capace di colpire nei momenti decisivi.





Il Corriere dello Sport racconta che il Palermo ha provato a giocarsela nonostante il risultato finale, ma la squadra di Inzaghi non è riuscita a trasformare il predominio territoriale in gol. Come osserva Adriano Ancona sul Corriere dello Sport, i rosanero hanno concluso la gara con 19 tiri, senza però trovare la via della rete.

Nel racconto del Corriere dello Sport, il Monza di Bianco viene descritto come una squadra in piena fiducia. La formazione brianzola ha infatti conquistato la quinta vittoria nelle ultime sei partite, consolidando la propria posizione nella corsa alla promozione.

L’analisi di Adriano Ancona sul Corriere dello Sport si sofferma anche sull’episodio del terzo gol, nato da un calcio d’angolo del Palermo e trasformato in contropiede dal Monza con Azzi protagonista e Colombo finalizzatore. Un’azione che, secondo il Corriere dello Sport, fotografa perfettamente l’andamento della gara.

Il Corriere dello Sport, nell’articolo firmato da Adriano Ancona sul Corriere dello Sport, evidenzia anche le conseguenze per il Palermo: l’ammonizione di Ranocchia costringerà il centrocampista a saltare la sfida infrasettimanale contro la Juve Stabia. Una gara che per i rosanero diventa già decisiva per restare agganciati alla corsa promozione.