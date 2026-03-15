Marino: «Monza-Palermo? Risultato troppo largo»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 15, 2026
Palermo Bari 3-0 (115) marino

La corsa ai vertici tra Serie A e Serie B passa anche dalle analisi degli addetti ai lavori. Intervistato da Alessio Alaimo per TuttoMercatoWeb.com, l’allenatore Pasquale Marino ha commentato diversi temi dell’attualità calcistica: dalla vittoria della Juventus alla stagione dell’Udinese, fino alle situazioni di Cesena e Palermo.

Parlando della Juventus, Marino ha sottolineato l’importanza del successo ottenuto dai bianconeri: «Quella di ieri sera è stata una vittoria troppo importante per la Juventus per raggiungere la zona Champions. È stato un bel risultato», ha spiegato Pasquale Marino ad Alessio Alaimo su TuttoMercatoWeb.com. L’ex tecnico di Udinese, Parma e Salernitana ha poi analizzato il percorso della squadra friulana in campionato.


Sull’Udinese, Marino ha espresso un giudizio positivo: «Sta facendo un buon campionato. Ha avuto un periodo con qualche sconfitta ma si è rimessa in carreggiata. Perdere contro la Juve ci può stare», ha dichiarato ancora Pasquale Marino nell’intervista concessa ad Alessio Alaimo per TuttoMercatoWeb.com.

L’allenatore si è soffermato anche sul lavoro del tecnico Runjać, evidenziando la continuità del progetto friulano: «L’anno scorso l’impatto è stato positivo e quest’anno sta dando continuità ad un progetto che parte da lontano. L’Udinese ci ha abituato sempre a campionati importanti», ha spiegato Marino ad Alessio Alaimo su TuttoMercatoWeb.com.

Tra i temi affrontati nell’intervista di Alessio Alaimo su TuttoMercatoWeb.com anche la situazione del Cesena, che ha deciso di puntare su Ashley Cole dopo l’esonero di Michele Mignani. Marino ha commentato così la scelta: «Per fare una scelta del genere avranno avuto rassicurazioni. Ho visto la partita e non mi aspettavo l’esonero di Mignani. Certamente è un rischio perché conosce poco dell’Italia, ma avranno avuto referenze importanti».

Infine, il tecnico ha analizzato anche il successo del Monza sul Palermo, indicando le favorite per la promozione finale: «Un risultato eccessivo per quanto visto in campo. Nel primo tempo il Palermo ha creato, il risultato è stato troppo largo. Ma Monza e Venezia sono le favorite per la vittoria finale», ha concluso Pasquale Marino nell’intervista realizzata da Alessio Alaimo per TuttoMercatoWeb.com.

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