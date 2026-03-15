Palermo generoso ma punito: il tabù degli scontri diretti continua

Angelo Giambona Marzo 15, 2026
53a9ae44-92fd-484f-804a-34e671d9a08c

Sotto la pioggia battente del “Brianteo”, termina nel peggiore dei modi per il Palermo la trasferta di Monza. I rosanero si arrendono ai padroni di casa, che si aggiudicano uno scontro diretto importante, ma non ancora decisivo. Il 3-0 finale appare severo e non rispecchia pienamente quanto visto in campo. Il punteggio ricalca quello della gara d’andata, nonostante la crescita mostrata negli ultimi mesi dalla squadra di Inzaghi. Una sconfitta che brucia per il club di Viale del Fante, protagonista di una prova generosa ma costretto a lasciare il campo a mani vuote.

Palermo generoso ma punito: il Monza vince con cinismo


Il Palermo parte con grinta e aggressività davanti ai 5.000 tifosi rosanero arrivati da tutta Italia, mettendo inizialmente alle corde il Monza. Il vantaggio brianzolo arriva però come un fulmine a ciel sereno: alla prima vera occasione, Petagna sfrutta un rimpallo in area e deposita il pallone in rete. Pohjanpalo e compagni continuano a spingere alla ricerca del pareggio, ma la squadra di mister Bianco si dimostra solida e compatta in fase difensiva. Il predominio del gioco non basta, con i brianzoli che riescono a gestire con ordine il momento della partita.

Un Monza cinico che, nella ripresa, non lascia scampo agli avversari. I rosanero continuano a tentare di abbattere il muro biancorosso ma, come già accaduto nel primo tempo, la via del gol la trovano ancora i padroni di casa. Inzaghi prova il tutto per tutto e passa a un coraggioso 4-2-4, inserendo Vasic, Corona e Johnsen. Proprio quest’ultimo sfiora la rete del 2-1, ma la traversa gli nega la gioia del gol. Nel finale il Palermo si sbilancia e i brianzoli ne approfittano, chiudendo definitivamente i conti in contropiede con Colombo.

Buona prestazione ma zero punti: gli scontri diretti restano un tabù

Una batosta frustrante per una squadra che, per tutti i 90 minuti, ha lottato su ogni pallone. Il secondo posto ora dista sei lunghezze ma, nonostante il risultato, la formazione di Inzaghi ha offerto una prestazione nel complesso positiva. Lo dimostrano anche le statistiche: i rosanero hanno concluso ben 19 volte verso la porta avversaria, centrando lo specchio in quattro occasioni e mantenendo il predominio nel possesso palla (58%). I brianzoli, invece, si dimostrano estremamente cinici, chiudendo il match con una percentuale realizzativa del 100%.

Negli scontri diretti, però, il Palermo continua a faticare: nelle nove partite giocate contro le prime otto della classifica, i rosanero hanno raccolto quattro sconfitte e cinque pareggi, senza mai riuscire a conquistare i tre punti. Un dato che invita a riflettere su cosa si debba ancora migliorare. Finora, i nuovi arrivi non hanno saputo dare la marcia in più necessaria e alla squadra manca ancora quella imprevedibilità in fase offensiva che potrebbe fare la differenza.

Fondamentale adesso mettere subito da parte questa parentesi negativa: martedì al “Barbera” arriva la Juve Stabia e portare a casa i tre punti è più importante che mai.

Altre notizie

Screenshot 2026-03-15 064115

Palermo, accoglienza dei tifosi nella notte al Barbera: Inzaghi ringrazia e carica la squadra (VIDEO)

Angelo Giambona Marzo 15, 2026
Screenshot 2026-03-14 202913

Palermo, Bani dopo il ko di Monza: «Risultato troppo largo. I tifosi? Sembrava di giocare in casa»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 14, 2026
Screenshot 2026-03-14 202752

Palermo, Inzaghi dopo il ko di Monza: «Orgoglioso dei ragazzi. Se giochiamo così il sogno si avvicina»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 14, 2026
3d0a53f5-b3d3-48b3-bd91-7f734c9393b8

Monza-Palermo 3-0: gli highlights della sfida dello U-Power Stadium

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 14, 2026
Palermo Mantova Inzaghi

Palermo, Inzaghi dopo il ko di Monza: «La nostra migliore partita. Se giochiamo così vinceremo»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 14, 2026
56ce407d-fa69-4e8d-a814-4327a9520424

Monza, Bianco esulta dopo il 3-0 al Palermo: «Sono convinto che non c’è stata partita»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 14, 2026
IMG-20260314-WA0217

Juve Stabia-Carrarese 1-1, Mosti: «Ora raccogliamo le energie per dare il massimo a Palermo»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 14, 2026
d177f023-ff55-4afa-8bb6-188a335f80cf

Serie B, il Palermo resta quarto: Monza aggancia il Venezia in vetta. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 14, 2026
Entella Palermo 1-1 (10)

Monza-Palermo 3-0: le pagelle del match

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 14, 2026
ae4f55f2-34c4-4e75-b3cd-f9f924f7f7a9

Palermo, Ranocchia ammonito contro il Monza: salterà la sfida con la Juve Stabia

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 14, 2026
Screenshot 2026-03-14 174823

Juve Stabia, assenza pesante per Abate: Gabrielloni squalificato contro il Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 14, 2026
mantova palermo (9)

Il Monza travolge il Palermo: 3-0 allo U-Power Stadium e fuga verso la Serie A

Rosario Di Stefano Marzo 14, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

53a9ae44-92fd-484f-804a-34e671d9a08c

Palermo generoso ma punito: il tabù degli scontri diretti continua

Angelo Giambona Marzo 15, 2026
Screenshot 2026-03-15 064115

Palermo, accoglienza dei tifosi nella notte al Barbera: Inzaghi ringrazia e carica la squadra (VIDEO)

Angelo Giambona Marzo 15, 2026
file12 (4)

Serie A: Udinese sconfitta in casa dalla Juventus. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 14, 2026
file10 (16)

Serie C, Girone A: Giana Erminio espugna il campo dell’Albinoleffe. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 14, 2026
file11 (12)

Serie C, Girone B: Campobasso batte 0-1 la Sambenedettese. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 14, 2026