Palermo, accoglienza dei tifosi nella notte al Barbera: Inzaghi ringrazia e carica la squadra (VIDEO)

Nonostante la sconfitta nello scontro diretto contro il Monza, il Palermo ha trovato al suo rientro in città un segnale forte da parte della propria tifoseria. Nel cuore della notte, un centinaio di tifosi rosanero si è radunato davanti allo stadio Renzo Barbera per accogliere la squadra rientrata dalla trasferta lombarda.

Nessuna contestazione, ma cori, applausi e parole di sostegno per la formazione guidata da Filippo Inzaghi in vista del finale di stagione. I sostenitori rosanero hanno voluto dimostrare tutto il loro attaccamento alla squadra, invitando giocatori e staff a non mollare nelle ultime otto giornate di campionato.





A fermarsi con i tifosi è stato proprio Filippo Inzaghi, che ha voluto ringraziare personalmente per il sostegno dimostrato anche dopo la sconfitta nel big match. Il tecnico rosanero ha ribadito il concetto già espresso nel post partita di Monza, rilanciando le ambizioni del Palermo per il finale di stagione.

«Se siamo questi torniamo in Serie A, anche passando dai playoff», ha detto l’allenatore ai tifosi presenti, ricevendo nuovi applausi e cori di incoraggiamento.

Un momento di forte unità tra squadra e tifoseria, che conferma ancora una volta il legame tra il Palermo e il proprio pubblico.

Nei video l’accoglienza dei tifosi rosanero nella notte al Renzo Barbera e le parole di Filippo Inzaghi.