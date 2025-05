Monza in B, Nesta: «Campionato cadetto difficile, è una grande trappola»

L’allenatore del Monza Alessandro Nesta ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di Serie A che vedrà i suoi affrontare l’Empoli, ma h anche parlato in vista della prossima stagione di Serie B:

«Sul campionato di B della prossima stagione? Sono rimasti in scadenza 10-15 giocatori, quindi chi può sapere come sarà la squadra dell’anno prossimo? Penso non lo sappia nessuno. La B è un campionato difficile, è una grande trappola. Chi ha speso 30 milioni magari retrocede. Bisogna conoscerla molto bene. Per esempio l’Empoli quando va giù si comporta sempre molto bene».