Pisa in A, Latrofa sull’Arena Garibaldi: “Obiettivo avere stadio pronto entro la prima casalinga”

Il vice sindaco della città di Pisa Raffaele Latrofa ha parlato tramite un lungo post sui social dei lavori per far si che l’Arena Garibaldi che nella prossima stagione dovrà ospitare le gare del massimo campionato italiano:

“Abbiamo sempre sostenuto che il Comune deve aprire le porte a chi investe con serietà su Pisa e per Pisa. Oggi c’è una sentenza, frutto di un ricorso di alcuni cittadini. L’abbiamo studiata con attenzione. Siamo tranquilli: possiamo procedere. I lavori per l’agibilità della Serie A sono già in moto. L’obiettivo è chiaro: avere l’Arena pronta entro la prima partita casalinga del Pisa. Ci aspettano settimane intense: progettazioni, gare, cantieri. E io ci sarò, ogni giorno, fino a fine agosto. Nei prossimi giorni terremo una conferenza stampa per raccontare tutto nel dettaglio. La direzione è giusta. E non ci fermiamo“.