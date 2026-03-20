Monza, Bianco verso il Venezia: «Stroppa il miglior allenatore della B. Insieme al Frosinone ci giochiamo il campionato»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 20, 2026
palermo monza 0-3 (118) (1) Bianco

Alla vigilia della sfida contro il Venezia, il tecnico del Monza Paolo Bianco ha parlato in conferenza stampa, presentando un big match che può pesare nella corsa al vertice.

Bianco ha subito sottolineato l’equilibrio tra le due squadre: «Ci sono tre punti che ci separano, ma sono soprattutto il risultato dello scontro diretto dell’andata. Non credo che loro siano più forti o viceversa, penso piuttosto che si affrontino due squadre di valore che, insieme al Frosinone, si giocano il campionato. Il Venezia è una squadra che si trova lì davanti perché ha il miglior allenatore della categoria e giocatori che potrebbero tranquillamente stare in Serie A, ma non vedo grandi differenze tra il nostro percorso e il loro, considerando che anche loro hanno pareggiato e perso qualche partita contro squadre della parte destra della classifica».


Un riconoscimento importante quindi per Giovanni Stroppa, definito senza mezzi termini il punto di riferimento della categoria.

Sul piano tecnico e sulle qualità della sua squadra, Bianco ha aggiunto: «Più che di esperienza, possiamo contare su giocatori con tante partite nelle gambe, capaci di prendersi responsabilità e creare giocate individuali, risultando forti nell’uno contro uno. È fondamentale valorizzare queste qualità, pur tenendo conto dell’avversario, come si è visto nell’esempio dell’Atalanta contro il Bayern Monaco. Palladino ha rischiato e purtroppo ne ha pagato le conseguenze».

Infine, un passaggio sul recente pareggio contro la Reggiana: «La Reggiana ha deciso di non giocare a calcio, puntando sulle ripartenze. Noi siamo stati bravi a limitarli, ma ci è mancato l’episodio giusto per portare a casa i tre punti. Dopo la vittoria dell’andata con il Palermo era successo qualcosa di simile contro lo Spezia, ma in quell’occasione riuscimmo a vincere. Stavolta gli episodi non ci hanno favorito e per questo considero comunque importante il punto conquistato. Con il Venezia sarà diverso, anche perché credo che sarà una squadra che ci permetterà di giocare molto di più».

Altre notizie

calabro

Carrarese, Calabro: «A Bari per vincere. La crescita dei giovani è la nostra forza»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 20, 2026
palermo padova 1-0 (44) andreoletti

Padova, Andreoletti: «Col Palermo serve fare il Padova. Gomez? Deciderò quando usarlo»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 20, 2026
sottil modena

Sottil verso il Mantova: «Zero alibi, vogliamo una prestazione da Modena»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 20, 2026
Stroppa-ve-1-650x344

Venezia, Stroppa carica i suoi in vista del Monza: «C’è voglia di giocare questa partita»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 20, 2026
69a23fc98d6745cd0d5426d00afda752-48693-oooz0000

Foschi: «Il Palermo non è imbattibile, dipenderà tutto dal Padova»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 20, 2026
John-Aiello-1024x576

Cesena, Aiello: «Cole scelta per il futuro, gli occhi di tutto il mondo sono su di noi»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 20, 2026
Screenshot-2026-03-19-170748-205x300

Caos Sampdoria: dietrofront su Diana, ancora incertezza sull’allenatore

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 20, 2026
69b6edc076a4d033070357 (1)

Cesena, Jack Mesure bloccato dal Chelsea: Cole perde il suo vice

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 20, 2026
palermo padova 1-0 (125) segre varas

Serie B, Padova-Palermo: rosanero favoriti dai bookmaker, tutte le quote

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 20, 2026
Screenshot 2026-03-20 071558

Il Mattino: “C’è il Palermo. Papu, se ci sei batti un colpo”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 20, 2026
Screenshot 2026-03-20 071207

Il Gazzettino: “Padova, Euganeo verso il tutto esaurito: ultima senza curva, ma sarà invasione rosanero”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 20, 2026
Screenshot 2026-03-20 070651

Il Gazzettino: “Glerean: «Palermo più forte, Padova deve osare per salvarsi»”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 20, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Screenshot 2026-03-20 144656

Inzaghi presenta Padova-Palermo: «Vogliamo tornare a vincere. Ranocchia rientra, i cambi saranno decisivi»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 20, 2026
calabro

Carrarese, Calabro: «A Bari per vincere. La crescita dei giovani è la nostra forza»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 20, 2026
palermo monza 0-3 (118) (1) Bianco

Monza, Bianco verso il Venezia: «Stroppa il miglior allenatore della B. Insieme al Frosinone ci giochiamo il campionato»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 20, 2026
palermo padova 1-0 (44) andreoletti

Padova, Andreoletti: «Col Palermo serve fare il Padova. Gomez? Deciderò quando usarlo»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 20, 2026
sottil modena

Sottil verso il Mantova: «Zero alibi, vogliamo una prestazione da Modena»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 20, 2026