Padova, Andreoletti: «Col Palermo serve fare il Padova. Gomez? Deciderò quando usarlo»

Alla vigilia della sfida contro il Palermo, il tecnico del Padova Matteo Andreoletti ha tracciato la linea: identità e fiducia, senza stravolgere nulla. «Da qua alla fine saranno tutte partite importantissime, ma dobbiamo concentrarci su quello che siamo noi. In questo momento dobbiamo semplicemente fare il Padova».

L’allenatore biancoscudato ha sottolineato la solidità mostrata nell’ultima uscita: «A Venezia, nelle difficoltà contro un avversario importante, lo spirito dei ragazzi è stato solido. Quello che ho chiesto l’ho visto in campo e anche domani la prestazione non deve cambiare».





Grande attenzione anche alla gestione del Papu Gomez, rientrato dopo l’infortunio: «È un giocatore determinante ed è un dubbio che ho, non so se sfruttarlo nei minuti iniziali o nei minuti finali. La cosa importante è che sta bene».

Andreoletti ha difeso il suo portiere: «Sorrentino occupa un ruolo molto importante e spesso si evidenziano le parti negative, ma ci ha salvato molte partite. Ho molta fiducia in lui».

Sulla gestione delle energie nessun allarme: «Domani non ci sarà il rischio di mettere in campo giocatori senza energie, abbiamo giocatori freschi pronti a dare tutto».

Poi l’analisi sull’avversario: «Il Palermo è una squadra con tantissime individualità, molto forte, e avrà bisogno di fare risultati anche in trasferta. Questo è forse l’aspetto che mi preoccupa».

Non mancano i riferimenti alle assenze: «Barreca, Sgarbi, Harder e Silva non ci saranno, Faedo è squalificato». Resta un dubbio sulle corsie: «Tra Favale e Ghiglione ho un dubbio, uno dei due troverà spazio».

Infine, il messaggio all’ambiente: «Arriviamo da tre sconfitte e bisogna stare con le antenne dritte, ma non siamo mai stati nella zona playout. L’obiettivo è portare a casa punti. Non dobbiamo guardare in faccia nessuno, abbiamo tutte le qualità per salvarci e ci arriveremo».