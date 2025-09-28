Monza, Bianco a rischio. De Rossi in pole per la sostituzione

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 28, 2025
Daniele De Rossi

Daniele De Rossi - fonte Instagram - ilovepalermocalcio

La sconfitta contro il Padova potrebbe costare caro a Paolo Bianco. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’allenatore del Monza è a forte rischio esonero e tra i possibili sostituti è spuntato anche il nome di Daniele De Rossi.

L’ex centrocampista giallorosso è ancora sotto contratto con la Roma fino al 30 giugno 2027, ma un eventuale ritorno in panchina permetterebbe ai Friedkin di risparmiare parte dell’ingaggio. De Rossi, nel 2024, aveva firmato un triennale da 3,3 milioni di euro a stagione.

Dopo l’esperienza biennale alla guida della Spal, DDR potrebbe così ripartire dalla Serie B, in un contesto diverso ma di prestigio, raccogliendo l’eredità di un Monza in difficoltà e in cerca di rilancio immediato.

Ultimissime

Palermo-Venezia, le quote dei bookmaker: equilibrio al Barbera

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 28, 2025

Perinetti: «Palermo, punto prezioso a Cesena. Palermo-Venezia sarà una grande sfida»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 28, 2025
Daniele De Rossi

Monza, Bianco a rischio. De Rossi in pole per la sostituzione

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 28, 2025

Il Resto del Carlino: “Cesena-Palermo, spettacolo sugli spalti: 14.423 al Manuzzi tra cori e amicizia”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 28, 2025

Il Resto del Carlino: “Più che un pari, è un Cesena d’alta quota. Al passo con il Palermo, poteva anche osare”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 28, 2025