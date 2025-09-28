Monza, Bianco a rischio. De Rossi in pole per la sostituzione

La sconfitta contro il Padova potrebbe costare caro a Paolo Bianco. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’allenatore del Monza è a forte rischio esonero e tra i possibili sostituti è spuntato anche il nome di Daniele De Rossi.

L’ex centrocampista giallorosso è ancora sotto contratto con la Roma fino al 30 giugno 2027, ma un eventuale ritorno in panchina permetterebbe ai Friedkin di risparmiare parte dell’ingaggio. De Rossi, nel 2024, aveva firmato un triennale da 3,3 milioni di euro a stagione.

Dopo l’esperienza biennale alla guida della Spal, DDR potrebbe così ripartire dalla Serie B, in un contesto diverso ma di prestigio, raccogliendo l’eredità di un Monza in difficoltà e in cerca di rilancio immediato.