Perinetti: «Palermo, punto prezioso a Cesena. Palermo-Venezia sarà una grande sfida»

Giorgio Perinetti, ex dirigente e oggi direttore dell’Athletic Palermo, ha commentato ai microfoni di Alessio Alaimo per TuttoMercatoWeb.com i primi responsi del campionato di Serie B, soffermandosi in particolare sul cammino dei rosanero e sui temi della prossima giornata.

«I primi risultati della B – ha dichiarato Perinetti a TuttoMercatoWeb.com – confermano lo stato di grazia di Frosinone e Avellino. Il Palermo ha portato via un punto prezioso da Cesena, mentre lo Spezia continua a faticare».

Proprio sullo Spezia, Perinetti ha aggiunto: «È difficile da capire, ma l’allenatore è preparato e potrà invertire la rotta. D’Angelo conosce bene l’ambiente, la B è un campionato infinito e quindi c’è tutto il tempo per riprendersi».

Martedì al “Barbera” andrà in scena Palermo-Venezia, una delle sfide più attese del turno infrasettimanale. «Stroppa e Inzaghi – ha sottolineato Perinetti nell’intervista concessa ad Alessio Alaimo per TuttoMercatoWeb.com – sono due degli allenatori più quotati della Serie B. Quella di martedì sarà una partita tutta da vedere».

C’è spazio anche per un commento sulla Serie A, con l’imminente big match tra Milan e Napoli. «Il Milan si è reso subito pratico e incisivo grazie ad Allegri. Il ritorno di Leao è importante, sarà una partita di grande livello che ci farà capire quante possibilità hanno i rossoneri di competere per il titolo. Non è una partita che chiarirà la lotta Scudetto, ma resta molto indicativa», ha detto Perinetti a TuttoMercatoWeb.com.

Infine, il direttore ha fatto il punto sulla sua esperienza all’Athletic Palermo: «Siamo partiti comunque bene, stiamo crescendo. Ci manca qualche punto per ingenuità dovute alla giovane età della squadra. E poi siamo stati penalizzati da tre espulsioni consecutive molto fiscali. Finire sempre in dieci non aiuta. Noi siamo stati un po’ ingenui, ma anche gli arbitri sono in rodaggio».