Palermo-Venezia, le quote dei bookmaker: equilibrio al Barbera
Il big match della 6ª giornata di Serie BKT 2025-2026 metterà di fronte il Palermo di Filippo Inzaghi e il Venezia, sfida in programma martedì 30 settembre alle ore 20.30 allo stadio “Renzo Barbera”. Una partita dal fascino particolare, anche per i tanti ex in campo, che i bookmaker considerano equilibrata con un leggero favore per i rosanero.
Secondo i principali operatori, la vittoria del Palermo oscilla tra 1.97 e 2.04, con Marathonbet che offre la quota più alta (2.04) e 888sport la più bassa (1.97).
Il pareggio si attesta mediamente a quota 3.50–3.60, con Marathonbet che propone l’opzione più generosa (3.60).
Il colpo esterno del Venezia viene quotato tra 3.25 e 3.40, con NetBet che offre il valore più basso (3.35) e Betfair insieme a Marathonbet che salgono fino a 3.40.
Le quote a confronto
Marathonbet: 1 (2.04) – X (3.60) – 2 (3.40)
LeoVegas: 1 (2.00) – X (3.50) – 2 (3.30)
AdmiralBet: 1 (2.00) – X (3.50) – 2 (3.30)
NetBet: 1 (2.03) – X (3.55) – 2 (3.35)
888sport.it: 1 (1.97) – X (3.50) – 2 (3.25)
Betfair: 1 (2.00) – X (3.40) – 2 (3.40)
In sostanza, il Palermo parte leggermente favorito per la vittoria interna, ma il Venezia resta avversario temibile e pronto a colpire. Il pareggio, come spesso accade nei big match di Serie B, resta l’opzione più “coperta” dai bookmaker.