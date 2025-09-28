Palermo, meteo stabile per il match col Venezia: nubi sparse e temperature miti

Il clima accompagnerà senza particolari sorprese la serata di martedì 30 settembre 2025, quando il Palermo ospiterà il Venezia al “Renzo Barbera” per la 6ª giornata di Serie BKT. Le previsioni parlano infatti di una giornata stabile, caratterizzata da nubi sparse ma senza precipitazioni.

Le temperature oscilleranno tra i 20 e i 25 gradi, con valori più alti nelle ore centrali della giornata (punta di 24,7°C alle 14) e più miti in serata, quando al fischio d’inizio della gara sono attesi circa 22 gradi.

Il vento soffierà in prevalenza da sud-ovest, con intensità debole o moderata (tra i 5 e i 14 km/h), mentre l’umidità resterà contenuta, favorendo una serata gradevole sugli spalti. La visibilità sarà buona per l’intera giornata, con valori attorno ai 3500 metri.

In sintesi, condizioni ideali per una partita di cartello: clima asciutto, temperatura piacevole e nessun rischio di pioggia.