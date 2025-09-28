Il Resto del Carlino: “Cesena-Palermo, spettacolo sugli spalti: 14.423 al Manuzzi tra cori e amicizia”

Spettacolo in campo e sugli spalti. L’atmosfera del “Manuzzi” in occasione di Cesena-Palermo è stata da grande evento, con 14.423 spettatori (7.655 abbonati e 6.768 paganti, di cui 1.509 tifosi ospiti). Come racconta Enrico Magnani su Il Resto del Carlino, l’aria di attesa era percepibile già nelle ore precedenti al match: un flusso continuo di tifosi bianconeri e rosanero lungo via Spadolini, tra cori, saluti e un clima di amicizia che lega le due tifoserie.

Il resoconto de Il Resto del Carlino, firmato da Enrico Magnani, sottolinea come il silenzio iniziale sugli spalti sia stato un segno di protesta per la tessera del tifoso. In Curva Mare campeggiava lo striscione «Trasferte libere… per tutti!», coperto poi nel secondo tempo da «Cesena saluta Palermo». A interrompere la quiete sono stati i 1.500 palermitani con cori dedicati alla libertà per gli ultras.

Il Resto del Carlino, attraverso la firma di Enrico Magnani, racconta anche l’impatto emotivo della Curva Mare, che alla mezz’ora ha dato la scossa all’intero stadio con un «Cesena, Cesena, Cesena» assordante. Sul campo, quasi in contemporanea, un contropiede orchestrato da Blesa e Berti e finalizzato da Shpendi ha fatto tremare i polsi a Joronen, rendendo il clima ancora più caldo.

Come evidenziato da Enrico Magnani su Il Resto del Carlino, non sono mancati i volti noti in tribuna: dai doppi ex Rino Foschi e Giovanni Ricciardo all’ex ds bianconero Stefanelli, fino a Sergio Floccari, oggi responsabile del settore giovanile del Monza. Una cornice da Serie A per una sfida che ha confermato la passione e il legame speciale tra Cesena e Palermo.