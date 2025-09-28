Il Resto del Carlino: “Più che un pari, è un Cesena d’alta quota. Al passo con il Palermo, poteva anche osare”

Più che un pareggio. Il Cesena ha dimostrato ancora una volta di poter stare stabilmente tra le grandi della Serie B. Come scrive Daniele Zandoli su Il Resto del Carlino, l’1-1 contro il Palermo al “Manuzzi” conferma che il successo di Venezia non era un episodio isolato. I romagnoli restano imbattuti e agganciano in vetta proprio i rosanero e il Frosinone, in attesa del risultato del Modena.

Il racconto de Il Resto del Carlino, firmato da Daniele Zandoli, sottolinea come il Cesena abbia saputo difendere un risultato prezioso con intelligenza. Dopo aver trovato il vantaggio con Blesa, bravo a ribadire in rete l’azione di un incontenibile Berti, i bianconeri hanno rischiato addirittura il raddoppio con Shpendi, che a inizio ripresa si è divorato un gol clamoroso a tu per tu con Joronen.

Il Resto del Carlino, attraverso la penna di Daniele Zandoli, racconta anche la reazione del Palermo. La squadra di Inzaghi, con personalità e qualità, ha colpito la traversa con Pohjanpalo e poi trovato il pareggio grazie a Bani, letale sotto porta dopo un cross di Augello. Nel finale le due formazioni si sono affrontate a viso aperto, tra occasioni, proteste e cambi di spessore (con Brunori e Diao entrati dalla panchina), ma senza più riuscire a modificare il punteggio.

Come ricorda ancora Daniele Zandoli su Il Resto del Carlino, Mignani ha gestito le forze in vista della prossima trasferta di Frosinone, richiamando a riposo diversi titolari. La sensazione è che questo Cesena non sia soltanto una sorpresa, ma una realtà destinata a restare nella parte alta della classifica. Un pari che vale e che dà fiducia, contro un Palermo costruito per lottare fino in fondo per la promozione.