Mondiali 2026: pari senza reti tra Francia e Senegal dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 16, 2026
Screenshot 2026-06-16 215534

Si conclude sul risultato di 0-0 il primo tempo del match di esordio ai Mondiali 2026 della Francia contro Senegal. Primi 45 minuti equilibrati tra le due squadre, con gli africani che sono andati in due occasioni vicini al gol del vantaggio.

Dopo un inizia di gara di studio tra le due formazioni, al 25′ arriva la prima occasione del match per il Senegal: Jackson calcia forte sul primo palo, il pallone rimbalza sul tacco di Maignan e poi si spegne sul fondo. Al 31′ la formazione di Thiaw ha un altra chance per portarsi in vantaggio, con una conclusione di Sarr da buona posizione che termina alta.


Prima frazione di gioco in cui la Francia fatica a trovare spazi, non riuscendo al momento a dimostrare la differenza sulla carta dei valori in campo e andando al riposo con un nulla di fatto.

Altre notizie

Screenshot_2026-06-15-22-58-02-016_com.twitter.android-edit

Mondiale 2026: tra Belgio ed Egitto termina 1-1

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 15, 2026
balgio

Mondiale 2026: Egitto avanti all’intervallo, Belgio sotto 1-0

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 15, 2026
HK3-do2WwAAwLIR

Mondiale 2026: la Spagna non va oltre lo 0-0 contro il Capo Verde

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 15, 2026
4D13A5A7A3D94F3E0420A5AB5D5DD9F2_low

Mondiale 2026, il ct della Tunisia a rischio esonero dopo il 5-1 contro la Svezia

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 15, 2026
uru

Mondiale 2026, Uruguay bloccato in Messico: problemi burocratici ritardano la partenza per Miami

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 14, 2026
germ

Mondiale 2026, Germania travolgente: Curaçao battuto 7-1

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 14, 2026
Immagine

Mondiale 2026, Germania dominante: Curacao ko 3-1 al termine del primo tempo

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 14, 2026
6a2df1f76a3a7

Mondiale 2026, Brasile frenato dal Marocco: Vinicius evita il ko. Scozia ok all’esordio

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 14, 2026
3728349-gpbl4-IRan

Mondiali 2026, Iran sotto shock: trovato un cadavere davanti all’hotel

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 13, 2026
HKqhb64WAAAvQhU

Mondiale 2026, gli Stati Uniti partono forte: Paraguay travolto 4-1 all’esordio

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 13, 2026
Screenshot 2026-06-12 225602

Mondiali 2026: Canada e Bosnia si dividono la posta in palio, termina 1-1

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 12, 2026
Screenshot 2026-06-12 214933

Mondiali 2026: Bosnia avanti 1-0 sul Canada dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 12, 2026

Ultimissime

Screenshot 2026-06-16 215534

Mondiali 2026: pari senza reti tra Francia e Senegal dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 16, 2026
Gabriele Gravina presidente FIGC (LaPresse) Ilovepalermocalcio

Gravina: «Mondiali? Kean ed Esposito hanno sbagliato gol decisivi, per questo siamo rimasti fuori»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 16, 2026
Giovanni-Malagò-1280x720-1

Malagò: «Non basta far giocare gli italiani in Italia, servono persone adatte e competenti»

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 16, 2026
stirpe-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Frosinone, vicino l’ingresso di nuovi investitori

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 16, 2026
Screenshot 2026-06-16 204438

Union Brescia, UFFICIALE: riscattato Crespi dall’Avellino

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 16, 2026