Mondiali 2026: pari senza reti tra Francia e Senegal dopo i primi 45
Si conclude sul risultato di 0-0 il primo tempo del match di esordio ai Mondiali 2026 della Francia contro Senegal. Primi 45 minuti equilibrati tra le due squadre, con gli africani che sono andati in due occasioni vicini al gol del vantaggio.
Dopo un inizia di gara di studio tra le due formazioni, al 25′ arriva la prima occasione del match per il Senegal: Jackson calcia forte sul primo palo, il pallone rimbalza sul tacco di Maignan e poi si spegne sul fondo. Al 31′ la formazione di Thiaw ha un altra chance per portarsi in vantaggio, con una conclusione di Sarr da buona posizione che termina alta.
Prima frazione di gioco in cui la Francia fatica a trovare spazi, non riuscendo al momento a dimostrare la differenza sulla carta dei valori in campo e andando al riposo con un nulla di fatto.