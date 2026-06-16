Mondiali 2026: la Francia vince all’esordio, Senegal battuto 3-1
Vince all’esordio ai Mondiali 2026 la Francia, che batte 3-1 il Senegal. Per gli uomini di Deschamps decisiva la doppietta di Mbappe e la rete di Barcola, che regalano i tre punti ai Blues.
Dopo un inizio di gara di studio tra le due formazioni, al 25′ arriva la prima occasione del match per il Senegal: Jackson calcia forte sul primo palo, il pallone rimbalza sul tacco di Maignan e poi si spegne sul fondo. Al 31′ la formazione di Thiaw ha un altra chance per portarsi in vantaggio, con una conclusione di Sarr da buona posizione che termina alta.
Nella ripresa la Francia alza il ritmo, con subito una squillo ad inizio tempo di Doué che ci prova sul suggerimento di Upamecano, ma il pallone termina a lato. Al 66′ gli uomini di Deschamps riescono a trovare la via del vantaggio: Mbappe, raccoglie l’assist al bacio di Olise, scappa a Koulibaly in area e con un diagonale di prima trafigge Mendy, raggiungendo Giroud come miglior marcatore di sempre della Francia ai Mondiali.
Il Senegal reagisce subito, trovando il gol due minuti più tardi: la rete di Jackson viene però annullato per posizione di fuorigioco. Al 72′ i blues vanno vicini alla rete del raddoppio, ma Mendy attento manda in corner la conclusione di Doue. Spinta dal momento positivo la Francia riesce a trovare il gol del 2-0: all’82’ Barcola, due minuti dopo il suo ingresso in campo, sfrutta l’assist di Rabiot e firma il suo primo gol ai Mondiali.
Nel recupero il Senegal riapre la partita con Mbaye, ma appena un minuto più tardi Mbappé firma la sua doppietta personale e mette definitivamente in cassaforte il successo francese sul 3-1. Esordio positivo per la Francia che, dopo un primo tempo sofferto, nella ripresa è riuscita a prendere in mano l’incontro, portando a casa tre punti importanti.