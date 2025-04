Mondiale per Club: ufficializzati gli arbitri. Di Bello al VAR, sarà l’unico italiano

La FIFA ha reso noti gli arbitri designati per la prima edizione del nuovo Mondiale per club. Saranno in totale 117 gli ufficiali designati: 35 arbitri, 58 assistenti e 24 addetti al VAR, rappresentanti di 41 federazioni membri.

Solo un arbitro italiano farà parte della competizione: Marco Di Bello. Il direttore di gara sarà impegnato al Var. La competizione sarà in programma dal 14 giugno al 13 luglio in 12 stadi distribuiti in 11 città degli Stati Uniti.