Termina il primo tempo della sfida di Serie C Girone C tra Crotone e Foggia. La sblocca immediatamente il Crotone: Gomez al 9′ insacca in rete il gol del vantaggio. Il Foggia trova immediatamente la rete del pari, Santaniello al 34′ su rigore è freddo e preciso. All’intervallo è 1-1.

Continue Reading