Modena, Rivetti jr. sbotta: «Siamo delusi e incazzati. Ora servono due prove d’orgoglio»

MODENA – «Ci aspettiamo una netta reazione da qui alla fine della stagione».

Le parole sono di Matteo Rivetti jr., amministratore delegato del Modena e figlio del patron, riportate da Stefano Ferrari sul Corriere dello Sport. Dopo le due sconfitte contro Reggiana e Carrarese, maturate in modo deludente, la società ha deciso di intervenire pubblicamente per fermare le polemiche e assumersi le proprie responsabilità.

«Siamo estremamente delusi e incazzati per queste ultime prestazioni – ha dichiarato Rivetti –. Mi dispiace per i tifosi che avevano riempito il Braglia nel derby e anche a Carrara ci hanno seguito in tanti. È giusto che ognuno si prenda le proprie responsabilità: io per primo, in qualità di responsabile dell’area sportiva, poi il direttore, lo staff e tutti i giocatori».

Due partite per cambiare faccia

Come sottolinea Ferrari sul Corriere dello Sport, l’ad gialloblù ha chiuso la porta a qualsiasi bilancio prematuro:

«Adesso dobbiamo solo pensare alle ultime due partite, nelle quali vogliamo vedere una reazione e onorare questa maglia».

Il focus è sui due turni finali della stagione regolare: la salvezza non è ancora blindata, ma nemmeno i playoff sono irraggiungibili.

«In quattro giorni abbiamo compromesso tanto – ha concluso Rivetti – ma ci aspettano due gare importanti. La squadra deve dimostrare di essere arrabbiata. La nostra crescita passerà dall’accesso ai playoff».