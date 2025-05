Corriere dello Sport: “Le mosse di Dionisi per ritrovare la vittoria”

Come sottolinea Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, una delle priorità in vista della delicata sfida di venerdì contro il Frosinone sarà quella di rimettere Pohjanpalo nelle condizioni di incidere. Per farlo, Alessio Dionisi sembra intenzionato a riproporre dal primo minuto Segre e Brunori, entrambi subentrati nella ripresa a Cesena, nel ruolo di rifinitori alle spalle del numero 19.

A centrocampo è atteso il ritorno di Blin, rimasto in panchina nell’ultima gara. Il francese dovrebbe riprendere posto tra i titolari per ridare equilibrio e dinamismo alla mediana. In difesa, infine, appare probabile la conferma di Nikolaou sul centrosinistra: l’ex Spezia dovrebbe sostituire nuovamente Ceccaroni, ancora alle prese con la distorsione alla spalla destra rimediata contro il Sudtirol.