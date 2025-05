Modena, l’AD Rivetti: «Nei momenti decisivi della stagione c’è sempre mancato qualcosa»

Matteo Rivetti, AD del Modena, si è espresso la sconfitta dei Canarini contro la Carrarese.

«Siamo delusi e incazzati per queste ultime prestazioni, dispiace per i tifosi che ci hanno seguito in tanti in casa e trasferta. E’ giusto che ognuno si prenda le proprie responsabilità, io in primis, il direttore, lo staff e i giocatori. Ora non è il momento di fare bilanci, che si faranno a fine stagione, ma di pensare alle ultime due partite in cui vogliamo vedere una reazione e onorare questa maglia. Abbiamo dimostrato che nei momenti decisivi della stagione, quando si poteva fare qualcosa in più, è sempre mancato qualcosa. E’ una cosa che dovremo valutare a fine stagione. Sono sicuro che la squadra voglia dimostrare che è arrabbiata, queste due partite sono importanti e venerdì sera mi aspetto una grande reazione. Con la squadra c’è un confronto quotidiano, ma queste due sconfitte in quattro giorni sono inspiegabili anche per staff e giocatori. Probabilmente a livello mentale non abbiamo trovato le energie giuste, abbiamo visto due squadre che avevano il piglio giusto. Le prestazioni fatte non sono accettabili e ora c’è da lavorare per far vedere che non siamo questi».