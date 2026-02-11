Modena, Defrel esulta dopo la vittoria sul Venezia: «Siamo stati impeccabili»

Dopo la pesantissima vittoria conquistata dal Modena sul campo del Venezia, Gregoire Defrel ha analizzato la prestazione dei gialloblù, soffermandosi sia sull’andamento del match sia sul suo momento personale.

L’attaccante ha commentato l’occasione fallita che avrebbe potuto chiudere definitivamente la gara:

«Non ho rivisto l’azione, ma la devo rivedere. De Luca mi ha dato una palla bellissima, ma ho sbagliato io. Dovevo chiudere sul primo palo ed è stato bravo il portiere a chiudermi. Mi manca ancora un po’ di fiducia davanti alla porta, perché devo recuperarla da Empoli. Ho avuto un’occasione facile, però devo ritrovare questo senso del gol. Per il resto, sono contento della partita».

Parole lucide, con l’ammissione dell’errore ma anche la consapevolezza di una prestazione comunque positiva.

Defrel ha poi elogiato il lavoro di Manuel De Luca, fondamentale nel sostenere la squadra contro il pressing alto del Venezia:

«Sì, oggi ha fatto una partita molto bella. Ha vinto quasi tutte le palle e abbiamo giocato molto bene grazie a lui, perché il Venezia pressava alto, uomo contro uomo. Avevamo difficoltà a centrocampo e lui teneva tutte le palle, rendendo le cose più semplici a tutti».

Spazio anche al tema Braglia e al rapporto con i tifosi, dopo un periodo complicato in casa:

«Vogliamo tornare a giocare bene soprattutto al Braglia dopo un brutto momento e delle brutte partite davanti ai nostri tifosi. Qualche fischio è normale, mentre oggi è stato bello andare sotto la curva a festeggiare per questa vittoria meritata. Dobbiamo fare la stessa cosa in casa sabato».

Infine, un passaggio tattico sul piano partita preparato dallo staff tecnico per limitare Busio, regista del Venezia:

«Il mister mi ha chiesto di stare sul loro play e di seguirlo dappertutto, con De Luca centrale e gli altri uomo contro uomo, sapendo che il Venezia è molto forte e sono molto veloci. Secondo me abbiamo fatto una partita perfetta».