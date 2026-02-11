Modena, Defrel esulta dopo la vittoria sul Venezia: «Siamo stati impeccabili»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
file1 - 2026-02-11T121213.562

Dopo la pesantissima vittoria conquistata dal Modena sul campo del Venezia, Gregoire Defrel ha analizzato la prestazione dei gialloblù, soffermandosi sia sull’andamento del match sia sul suo momento personale.

L’attaccante ha commentato l’occasione fallita che avrebbe potuto chiudere definitivamente la gara:

«Non ho rivisto l’azione, ma la devo rivedere. De Luca mi ha dato una palla bellissima, ma ho sbagliato io. Dovevo chiudere sul primo palo ed è stato bravo il portiere a chiudermi. Mi manca ancora un po’ di fiducia davanti alla porta, perché devo recuperarla da Empoli. Ho avuto un’occasione facile, però devo ritrovare questo senso del gol. Per il resto, sono contento della partita».

Parole lucide, con l’ammissione dell’errore ma anche la consapevolezza di una prestazione comunque positiva.

Defrel ha poi elogiato il lavoro di Manuel De Luca, fondamentale nel sostenere la squadra contro il pressing alto del Venezia:

«Sì, oggi ha fatto una partita molto bella. Ha vinto quasi tutte le palle e abbiamo giocato molto bene grazie a lui, perché il Venezia pressava alto, uomo contro uomo. Avevamo difficoltà a centrocampo e lui teneva tutte le palle, rendendo le cose più semplici a tutti».

Spazio anche al tema Braglia e al rapporto con i tifosi, dopo un periodo complicato in casa:

«Vogliamo tornare a giocare bene soprattutto al Braglia dopo un brutto momento e delle brutte partite davanti ai nostri tifosi. Qualche fischio è normale, mentre oggi è stato bello andare sotto la curva a festeggiare per questa vittoria meritata. Dobbiamo fare la stessa cosa in casa sabato».

Infine, un passaggio tattico sul piano partita preparato dallo staff tecnico per limitare Busio, regista del Venezia:

«Il mister mi ha chiesto di stare sul loro play e di seguirlo dappertutto, con De Luca centrale e gli altri uomo contro uomo, sapendo che il Venezia è molto forte e sono molto veloci. Secondo me abbiamo fatto una partita perfetta».

 

Altre notizie

file2 - 2026-02-11T122744.095

Padova, Lasagna decisivo contro la Carrarese: «Conta solo vincere»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
MODESTO MANTOVA

Mantova, Modesto duro dopo il ko: «Troppi episodi contro di noi. Il Var? Agli altri aiuta, a noi no»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
Screenshot 2026-02-11 102626

Entella da battaglia, Chiappella avverte: «Palermo proibitivo, ma ci proveremo»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
Screenshot 2026-02-11 084649

Il Secolo: Samp-Palermo, il dopogara “Inventata la punizione del 3-3”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
Screenshot 2026-02-11 084041

Il Secolo: “Sampdoria, restano i rimpianti. Ripresa in extremis dal Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
Tullio-Calzone-1024x575

Calzone: “I conti alla fine. Il punto di giornata in Serie B”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
file7 (33)

Sampdoria-Palermo, Begić: «Peccato per il pareggio, ma punto importante»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 10, 2026
file6 (47)

Sampdoria-Palermo, Gregucci: «Buona prestazione contro una squadra che vincerà il campionato»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 10, 2026
WhatsApp Image 2026-02-10 at 19.31.37 (1)

Sampdoria-Palermo, Gregucci: «L’arbitro ha sbagliato sul 3-3, la punizione non c’era»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 10, 2026
WhatsApp Image 2026-02-10 at 19.16.26

Sampdoria-Palermo, Inzaghi: «Gol Pierozzi non era da annullare. Le telecamere non aiutano»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 10, 2026
file2 - 2026-02-10T214416.212

Serie B: il Modena ferma il Venezia, Cesena sconfitto a Chiavari. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 10, 2026
WhatsApp Image 2026-02-10 at 19.45.36

Serie B: il Palermo acciuffa il pari a Genova, rosanero a cinque punti dalla vetta. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 10, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

file2 - 2026-02-11T122744.095

Padova, Lasagna decisivo contro la Carrarese: «Conta solo vincere»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
MODESTO MANTOVA

Mantova, Modesto duro dopo il ko: «Troppi episodi contro di noi. Il Var? Agli altri aiuta, a noi no»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
file1 - 2026-02-11T121213.562

Modena, Defrel esulta dopo la vittoria sul Venezia: «Siamo stati impeccabili»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
Screenshot 2026-02-11 102626

Entella da battaglia, Chiappella avverte: «Palermo proibitivo, ma ci proveremo»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
Screenshot 2026-02-11 084649

Il Secolo: Samp-Palermo, il dopogara “Inventata la punizione del 3-3”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026