Entella da battaglia, Chiappella avverte: «Palermo proibitivo, ma ci proveremo»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
Tre gol, tre punti pesantissimi e un Comunale che si conferma fortino. L’Entella di Andrea Chiappella supera il Cesena e rilancia le proprie ambizioni, confermando crescita e solidità già intraviste nelle ultime settimane. Come racconta Il Secolo XIX, dedizione, organizzazione e capacità di soffrire al momento giusto sono state le chiavi del successo biancoceleste.

Lo Spezia, nel derby di dicembre, resta l’unica squadra ad aver espugnato il Comunale in questa stagione. Per il resto, l’Entella ha costruito in casa gran parte della propria forza. Anche contro il Cesena, nonostante un giorno in meno di riposo e le fatiche recenti – compreso il derby giocato per oltre un’ora in inferiorità numerica – la squadra di Chiappella ha mostrato gamba e compattezza.

Dopo la rete di Cerri, i liguri hanno saputo gestire il momento di sofferenza portando a casa una vittoria di straordinaria importanza. «Abbiamo giocato una partita di carattere, cuore e grande applicazione. In passato abbiamo dovuto incassare qualche boccone amaro, ma la dedizione di questo gruppo ha fatto sempre la differenza», ha spiegato Chiappella, come riportato da Il Secolo XIX.

Il tecnico ha poi aggiunto: «Il Cesena ha giocatori di grande qualità e sta facendo un ottimo campionato, ma la bravura dei miei ragazzi è stata quella di non attivarli mai e di concedere il minimo sindacale. Questa partita l’abbiamo vinta su queste basi ed è un successo fondamentale che dà continuità a quanto fatto finora».

Soddisfazione anche per la crescita offensiva: «Nella prima parte della stagione non è andata bene davanti. Ora chi è arrivato si è inserito subito. Creavamo occasioni anche prima, adesso riusciamo a concretizzare».

Mastica amaro il Cesena, ma resta in zona playoff. «Siamo stati fragili, abbiamo concesso troppo a un’Entella che ha fatto meglio di noi», l’analisi lucida del tecnico Michele Mignani, sempre secondo quanto riportato da Il Secolo XIX.

Ora l’attenzione si sposta su Palermo. Sabato alle 15 i biancocelesti saranno di scena al “Barbera” contro la squadra di Inzaghi, reduce dal rocambolesco 3-3 di Marassi contro la Sampdoria. «Sulla carta è una partita proibitiva, ma dobbiamo provare a fare il massimo contro avversari fortissimi come i rosanero», ha concluso Chiappella.

La preparazione inizierà con una seduta di scarico, poi un allenamento più intenso prima della rifinitura e della partenza per la Sicilia. L’ultimo precedente al Barbera risale al maggio 2022, nei quarti playoff di Serie C vinti proprio dal Palermo di Baldini.

