Mantova, Modesto duro dopo il ko: «Troppi episodi contro di noi. Il Var? Agli altri aiuta, a noi no»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 11, 2026
MODESTO MANTOVA

C’è amarezza nelle parole di Francesco Modesto dopo la sconfitta del suo Mantova sul campo della Reggiana. Il tecnico biancorosso, intervenuto in conferenza stampa nel post-gara, ha espresso forti perplessità sulla direzione arbitrale e sugli episodi che, a suo giudizio, stanno penalizzando con troppa frequenza la sua squadra.

Il primo tema affrontato è stato quello del recupero e della gestione complessiva della gara:

«Sono stati pochi i minuti di recupero concessi, per quanto è successo in campo tra revisione Var e calciatori avversari, sempre a terra, per i crampi. Il loro è stato un eurogol. Noi ci abbiamo provato, creando anche tanto. Ma non è bastato e potevamo fare di più».

Modesto ha poi analizzato l’andamento del match e spiegato le scelte effettuate nella ripresa, soffermandosi anche sull’episodio del gol annullato:

«Dopo il vantaggio, la Reggiana si è chiusa ed è stato difficile per noi attaccare. Serviva il guizzo giusto che ci è mancato. Ed ecco il perché anche dei cambi fatti nella ripresa con l’inserimento di Mancuso e Marras. Muci e Benaissa sono in fase crescente e possono darci una mano. Rete annullata? Non è la prima volta che subiamo decisioni di questo tipo, poi pesano tanto. Il Var agli altri porta vantaggio, a noi no».

Infine, il tecnico ha ribadito il proprio rammarico anche per un altro episodio contestato e ha rilanciato lo spirito della squadra:

«Sono troppi gli episodi a sfavore! Anche la gomitata di Novakovic su Meroni era da secondo giallo, e quindi da espulsione. Sono molto rammaricato! Ho visto comunque lo spirito giusto dobbiamo solo continuare a lavorare. Il campionato è lungo, come tutte le altre, abbiamo bisogno di punti e lotteremo fino alla fine».

 

