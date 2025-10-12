Modena, Cotali: «Giocare a Palermo sarà emozionante. Spero che Palumbo non ci faccia male»

L’entusiasmo del Modena capolista si respira ovunque, anche fuori dai confini cittadini. Come racconta Alessandro Bedoni sulle pagine de Il Resto del Carlino Modena, ieri mattina i gialloblù si sono allenati al campo Sassi di Spezzano di Fiorano, accolti da almeno trecento tifosi che hanno seguito l’intera seduta sugli spalti, applaudendo le giocate della squadra di Sottil.

Una sessione intensa, conclusa con la partitella a ranghi contrapposti, che ha mostrato trame di gioco fluide e convinzione nei movimenti. Al termine dell’allenamento ha parlato Matteo Cotali, protagonista nelle ultime due gare — a Carrara e contro l’Entella — e simbolo dello spirito positivo che si respira nel gruppo. «Il clima è ottimo, vincere aiuta a lavorare meglio e con più serenità», ha dichiarato a Bedoni su Il Resto del Carlino Modena. «Allenarsi davanti a così tanti tifosi è un piacere, ci trasmette energia».

Il Modena guarda tutti dall’alto con due punti di vantaggio sul Palermo, ma Cotali invita alla calma: «Non è il momento di fare calcoli. L’inizio di stagione rispecchia il lavoro che abbiamo fatto ogni giorno in allenamento». In estate il suo nome era stato accostato a possibili partenze, ma il terzino ha scelto di restare: «C’erano voci di mercato, ma io volevo rimanere. Il mister ha fiducia in me e sono felice di essere qui».

Sottil, dopo la vittoria di Carrara, lo aveva pubblicamente elogiato: «Me lo hanno detto – ha sorriso Cotali – e questo mi fa capire che il mio lavoro quotidiano è apprezzato». Dopo un finale complicato lo scorso anno, l’esterno ora vive un periodo di piena fiducia: «L’esperienza passata ci ha aiutato a crescere. Ora affrontiamo tutto con maggiore equilibrio».

Tra una settimana ci sarà la trasferta al «Barbera». «Sarà emozionante giocare in uno stadio così – ha aggiunto Cotali a Il Resto del Carlino Modena –. Ma non parlerei di pressioni: il Palermo è una società importante, con alle spalle il Manchester City, ma noi dobbiamo solo pensare al nostro percorso».

Infine, un pensiero per un ex compagno speciale: «Affrontare Palumbo sarà strano. Dopo due anni insieme, sarà bello rivederlo, ma speriamo che non ci faccia troppo male domenica».

Come rivela Bedoni sul Resto del Carlino Modena, intanto al “Braglia” sono in arrivo novità: in occasione della gara con l’Empoli verranno installate nuove poltroncine gialloblù, come annunciato dal patron Carlo Rivetti.