Gazzetta dello Sport: “Empoli, Pagliuca vicino all’esonero. Dionisi in pole per la sostituzione”

La vittoria contro il Südtirol ha restituito respiro all’Empoli ma non certezze sul futuro di Guido Pagliuca. Come riporta Giacomo Cioni sulle pagine della Gazzetta dello Sport, il successo di Bolzano ha portato tre punti preziosi e un po’ di ossigeno, ma non ha dissipato i dubbi sul tecnico toscano, ancora in bilico dopo un avvio di stagione al di sotto delle aspettative.

Pagliuca ha guidato regolarmente la squadra durante la settimana di allenamenti, ma la società valuta possibili alternative. La prestazione contro il Südtirol, scrive Cioni sulla Gazzetta dello Sport, ha mostrato segnali di compattezza solo nella ripresa, mentre il primo tempo e le precedenti uscite hanno evidenziato fragilità, soprattutto nella fase difensiva: con 13 gol subiti, l’Empoli è la seconda peggior retroguardia della Serie B dopo il Pescara.

Nel club del presidente Fabrizio Corsi si valuta una possibile svolta tecnica. Tra i profili considerati, il nome che emerge con forza è quello di Alessio Dionisi, l’allenatore che riportò gli azzurri in Serie A nel 2021. Un ritorno che avrebbe una sua logica, vista la conoscenza dell’ambiente, ma che non sarebbe accolto con entusiasmo da parte della tifoseria, ancora delusa dal suo addio per accasarsi al Sassuolo.

Accanto a Dionisi, Giacomo Cioni sulla Gazzetta dello Sport cita altri candidati in corsa: Pecchia, Corini, De Rossi, Gotti e Longo. Tutti profili di esperienza, in grado di garantire una scossa immediata a una squadra che, pur mostrando sprazzi di qualità, fatica a trovare equilibrio e solidità.

Per ora Pagliuca resta al timone, ma la sua posizione è appesa a un filo. Martedì, alla ripresa degli allenamenti in vista della sfida con il Venezia, non è escluso che alla guida dell’Empoli possa esserci un altro tecnico, magari proprio un toscano come Dionisi.