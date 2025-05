Milan, è ufficiale la separazione con Conceição. Il comunicato

Adesso è arrivata anche l’ufficialità. Il Milan e Conceição si separano, ad annunciarlo è lo stesso club rossonero mediante il seguente comunicato:

“AC Milan e Sérgio Conceição non proseguiranno il loro percorso insieme nella prossima stagione sportiva. Il Club desidera ringraziare Sérgio e il suo staff per l’impegno, la professionalità e la dedizione dimostrati alla guida della Prima Squadra in questi mesi.

La famiglia rossonera saluta l’allenatore che ha contribuito alla conquista del 50° trofeo della storia del Milan, augurandogli il meglio per il suo futuro”.

Continua a leggere