Secondo quanto raccolto da TMW, il ds Matteo Lovisa, ha avuto moltissime richieste da altri club quest’estate e probabilmente sarà lo stesso per la prossima. L’obiettivo delle Vespe è trattenere sia lui che mister Guido Pagliuca, ma in ogni caso non si faranno trovare impreparati.

Un possibile sostituto sarebbe Luca Matteassi che dovrebbe lasciare il Vicenza, ma è richiesto anche in Serie C dal Catania.