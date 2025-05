Finale playoff di B: sorride lo Spezia allo Zini, la Cremonese non la sblocca. Il primo atto termina 0-0

Termina la sfida valida per l’andata della finale playoff di Serie B tra Cremonese e Spezia. Allo Zini domina l’equilibrio. Solo Aurelio assapora la via della rete con un gol poi annullato dal Var per un tocco di mano. All’intervallo le reti restano inviolate.

Nella ripresa non cambia il tema della gara. Entrambe le formazioni provano, ma senza molta convinzione, a creare i presupposti per sbloccare la partita. La gara termina sul punteggio di 0-0, lo Spezia sorride mentre la Cremonese al ritorno sarà chiamata a vincere.