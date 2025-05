Avellino, si programma la B. TMW: “Per la porta occhi in casa Fiorentina”

Centrata la promozione in Serie B, l’Avellino sta già iniziando a programmare la prossima stagione in cadetteria. Secondo TMW, il club irpino avrebbe messo nel mirino Tommaso Martinelli, portiere classe 2006 attualmente in forza alla Fiorentina, con la quale i campani proveranno a imbastire una trattativa per cercare di avere il giocatore in prestito. Aiello sarebbe già a Firenze nel tentativo di chiudere quanto prima l’operazione.

