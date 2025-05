Come riportato da tuttomantova.it, l’incontro in casa Mantova è stato positivo. Possanzini – accostato tra le altre anche alla panchina del Palermo – continuerà la sua avventura in biancorosso rimanendo convinto del progetto del club. Reta a Mantova anche il dt Christian Botturi, anche lui confermatissimo al timone dell’area sportiva del club virgiliano. Manca soltanto l’ufficialità del club, che sarebbe soltanto una formalità.

