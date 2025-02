Mignani presenta Cesena-Pisa: «L’obiettivo è trovare continuità»

Alla viglia della sfida tra Cesena e Pisa è intervenuto l’attuale tecnico dei romagnoli Michele Mignani per presentare la sfida:

«L’obiettivo è quello di trovare continuità di risultati, quindi muovere la classifica. Troveremo davanti a noi una squadra affamata, che viene da una sconfitta probabilmente immeritata, e che ha fatto venti punti più di noi fino ad ora. Si tratta di una formazione dai valori assoluti molto alti, che fa della concretezza, dell’intensità e della forza le sue doti migliori, unendo anche grande organizzazione tattica, per merito dell’allenatore, e qualità individuale. Sarà per noi una partita difficilissima, però dobbiamo andare dentro sapendo che abbiamo in partenza le stesse possibilità del Pisa di vincere la partita e dobbiamo giocarcele con tutte le nostre forze. Tutte le volte che abbiamo giocato in casa ho sempre percepito che i ragazzi della curva ma anche il resto dello stadio hanno aggiunto un valore alla nostra squadra e immagino che domani, come lo è stato in tante altre partite, anche loro sentano la partita e vogliano darci una mano. Immagino anche io che domani possa essere una giornata bella calda, una giornata da clima Manuzzi. Quando hai la fortuna di avere una rosa che a livello fisico sta bene, vai alla ricerca di quelle che potrebbero essere le partite ideali per le caratteristiche di quel calciatore e fai un ragionamento in quel senso. Io penso che tutti i quattro attaccanti a mia disposizione, compreso Antonucci che per me può fare tutti i ruoli, stiano bene e sicuramente almeno due di loro dall’inizio entreranno in campo. Sono tutti alla pari, deciderò domani mattina e prenderò la scelta che ritengo più giusta».