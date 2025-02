Greco presenta Frosinone-Reggiana: «Lucioni? Si sta allenando con continuità, è pronto»

Alla viglia della sfida tra Frosinone e Reggiana è intervenuto l’attuale tecnico dei ciociari Greco per presentare la sfida:

«Noi abbiamo sempre preparato le gare pensando che fossero le gare della vita e con l’intento di vincere. E’ chiaro che il margine diminuisce sempre di più, ne siamo consapevoli e siamo vogliosi di tornare alla vittoria. Finora il successo ci è sfuggito spesso per dettagli, conosciamo l’importanza della gara, ci siamo concentrati sul come andare a vincere. Io quando parlo di prestazione parlo di un modo di fare che ci deve portare alla vittoria. Non parlo di qualcosa di estetico ma di cose che ci servono per vincere. Se arriva un successo con una brutta prova me lo prendo ma poi lo analizzo. Tutto è finalizzato alla vittoria. La Reggiana? La Reggiana è una quadra che fa molte cose diverse all’interno della stessa gara. Ha un mister molto preparato e quindi siamo stati attenti a questo ma ci siamo concentrati soprattutto su quello che dobbiamo fare noi. Come sta Lucioni? Si sta allenando con grande continuità, è pronto per fare uno spezzone di partita. Quando sarà il suo momento lo butteremo dentro».