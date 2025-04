Messina sempre nei guai: mancano ancora 149 mila euro per salvare il club

Cresce ulteriormente il clima di tensione in casa Messina. Il club siciliano, infatti, doveva risanare i 312 mila euro destinati ai pagamenti degli stipendi e degli altri arretrati. La deadline, inizialmente prevista per la tarda mattinata, è stata spostata alle 16:30 ma il tentativo sembra non bastare. Come riporta Gazzettadelsud.it, mancano ancora 149 mila euro per tentare di salvare il club, ma la sensazione è che si prospettano giorni tristi per i messinesi, i quali dovrebbero assistere alla quarta ripartenza da zero che si verificherebbe negli ultimi 32 anni. Un fallimento che riguarderebbe tutte le istituzioni e non solo le ultime gestioni societarie.

