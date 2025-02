Messina, incontro fra club e Comune. Basile: «Aad Invest Group ha intenzione di portare avanti suo progetto»

Novità in casa Messina. Quest’oggi è andato in scena l’incontro fra il primo cittadino Federico Basile e la dirigenza dell’ACR per fare il punto della situazione in relazione alle difficoltà societarie di Aad Invest Group.

Come riportato da MessinaSportiva ad esprimersi è stato proprio il sindaco con le seguenti parole:

« L’Ad Invest Group ha intenzione di portare avanti il suo progetto – ha detto Basile (fonte ). Se è una buona o una cattiva notizia non può certo dirlo il sindaco. La società avrebbe dovuto comunicare meglio le problematiche che ha avuto alla città. In settimana dovrebbero sbloccare le somme che servono a continuare l’investimento».