Inter, Diego Gigliani entra nel CdA: dall’esperienza con il Palermo City Group al nuovo ruolo in nerazzurro

Diego Gigliani entra ufficialmente nel Consiglio di Amministrazione dell’Inter. Il club nerazzurro ha annunciato ieri la sua nomina insieme a quella di Claudia D’Arpizio come nuovi Consiglieri Indipendenti, nel corso dell’Assemblea dei Soci svoltasi a San Siro. Una scelta strategica che sottolinea la volontà dell’Inter di rafforzare la governance con figure di grande esperienza nel settore sportivo e manageriale, puntando a consolidare una crescita sostenibile a lungo termine.

Gigliani, attualmente Presidente e General Manager del St. Louis CITY FC in Major League Soccer, vanta oltre dieci anni di esperienza nella gestione di club calcistici di alto profilo a livello internazionale. Il suo nome è particolarmente noto anche in Italia per il ruolo chiave svolto nella fase iniziale dell’esperienza del Palermo targato City Football Group.

Dopo l’acquisizione del club rosanero da parte del City Group nel 2022, Gigliani fu nominato amministratore delegato del Palermo, affiancando l’allora direttore generale Rinaldo Sagramola nella delicata fase di transizione societaria. Fu uno dei volti presenti durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo corso, diventando una figura centrale nel primo assetto organizzativo post-acquisizione.

Il dirigente ha accompagnato il Palermo in momenti cruciali, mostrando la sua vicinanza anche nelle fasi più complesse. Memorabile il suo intervento dopo la sconfitta contro la Ternana, quando la panchina di Eugenio Corini sembrava in bilico: Gigliani supportò il tecnico e contribuì a mantenere la stabilità della squadra in un momento critico. La sua permanenza nel Consiglio d’Amministrazione del Palermo si concluse nel novembre 2023, lasciando però un’impronta significativa nella gestione del club siciliano.

L’esperienza maturata con il City Football Group è stata fondamentale per la sua crescita manageriale. Gigliani, infatti, ha ricoperto ruoli di rilievo all’interno del gruppo, occupandosi della gestione dei club in Europa e America Latina e lavorando a stretto contatto con le strategie di sinergia tra le squadre del sistema di multiproprietà. La sua visione globale e la capacità di coniugare aspetti sportivi e di business hanno rappresentato un punto di forza riconosciuto all’interno del gruppo.

Con l’ingresso nel CdA dell’Inter, Gigliani porta ora in dote un bagaglio di esperienze che spazia dalle dinamiche dei club emergenti, come il Palermo, alle sfide del calcio internazionale, come dimostrato dalla sua attuale posizione in MLS.

Il presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta, ha accolto con entusiasmo il nuovo ingresso: “Sono molto felice di dare il benvenuto a Diego nella famiglia nerazzurra. La sua esperienza internazionale e la profonda conoscenza del mondo calcistico saranno preziose per la crescita del club e il raggiungimento degli obiettivi strategici. La sua nomina conferma il nostro impegno verso una gestione solida e una visione di sviluppo sostenibile”.

L’Inter, supportata dalla proprietà Oaktree, continua così a puntare su figure di alto profilo per garantire stabilità finanziaria e competitività sul campo. L’ingresso di Gigliani nel Consiglio d’Amministrazione rappresenta un ulteriore passo nella direzione di un club proiettato verso il futuro, forte di una governance sempre più internazionale e competente.