Caos in Turchia, il Galatasaray: “Avvieremo un procedimento penale nei confronti di Mourinho”

Continua il caos in Turchia. Ieri sera tra Galatasaray e Fenerbahce il amtch è terminato sul risultato di 0-0, ma a far discutere sono state alcune dichiarazioni di Mourinho. I padroni di casa, ha emesso sul proprio sito un comunicato molto duro:

“Fin dall’inizio del suo mandato di allenatore in Turchia, il manager del Fenerbahce Jose Mourinho ha rilasciato con insistenza dichiarazioni denigratorie dirette al popolo turco. Oggi il suo discorso è passato da semplici commenti immorali a una retorica inequivocabilmente disumana. Con la presente dichiariamo formalmente la nostra intenzione di avviare un procedimento penale in merito alle dichiarazioni razziste rilasciate da Jose Mourinho e, di conseguenza, presenteremo denunce ufficiali alla UEFA e alla FIFA. Inoltre, osserveremo diligentemente la posizione adottata dal Fenerbahce, un’istituzione che professa di sostenere ‘valori morali esemplari’ in risposta alla condotta riprovevole esibita dal suo manager”.