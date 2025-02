Paul Francis, vice presidente dello Spezia si è espresso ai microfoni de La Nazione ed. Spezia, sull’andamento del club:

«È stata una partita dura, ma non abbiamo mai mollato, né come giocatori né come tifosi, dobbiamo esserne orgogliosi. Questa lotta instancabile, in campo e sugli spalti, che rappresenta lo Spezia Calcio, la porteremo a Bolzano. La squadra non arretrerà di un millimetro».