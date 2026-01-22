Messina, gesto di solidarietà: 2 euro a biglietto per le vittime del ciclone

Il presidente del Messina Calcio Justin Davis e il vice presidente Morris Pagniello si stringono alla Sicilia dopo le devastazioni subite dal ciclone “Harry” e decidono di destinare alle famiglie e alle aziende del comprensorio messinese colpite dalle fortissime mareggiate 2 euro per ogni biglietto venduto. “Il cuore si spezza nel vedere le immagini della nostra amata Sicilia flagellata dalla furia di questo ciclone – afferma il presidente del Messina Justin Davis – È straziante assistere impotenti alla sofferenza di questa terra meravigliosa e della sua gente colpita senza pietà da una forza contro cui è impossibile difendersi. Il mio pensiero va a tutte le famiglie, agli imprenditori e a chi ha visto il lavoro di una vita spazzato via in poche ore. Sento il vostro dolore come se fosse il mio. Ma vi prego: non arrendetevi: questa terra ha sempre saputo rialzarsi con dignità e coraggio. E noi saremo al vostro fianco. L’Acr Messina non può restare indifferente davanti a tanta sofferenza. Per questo abbiamo deciso che per ogni biglietto venduto destineremo 2 euro alle aziende e alle famiglie colpite nel Messinese. È un gesto piccolo. Ma viene dal cuore. Insieme ce la faremo. Perché questa è la nostra terra e questo è il nostro popolo”.

Domenica il Messina sfiderà l’Acireale in un match valevole per la 21° giornata del Girone 1 del campionato di serie D. Fischio d’inizio alle 14.30

