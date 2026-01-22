Il Resto del Carlino: “Modena, contro il Palermo sarà record di presenze”

Nonostante il freddo e un sole pallido, al campo Zelocchi non è mancato il pubblico. Circa duecento persone hanno assistito all’allenamento a porte aperte del Modena, con il presidente Carlo Rivetti presente a bordo campo. La squadra ha lavorato agli ordini di Sottil concentrandosi prevalentemente su esercitazioni tattiche, prima della consueta partitella finale. Lo riporta Il Resto del Carlino.

Alla seduta ha preso parte anche il giovanissimo Fabbri, mezzala classe 2009 della Primavera, considerato uno dei profili più interessanti del settore giovanile. Lavoro differenziato invece per Sersanti, che resta in dubbio per la sfida di sabato contro il Palermo: l’obiettivo è portarlo almeno in panchina, anche se non è escluso un rientro più prudente il 31 gennaio a Empoli. Gestione mirata anche per Zampano, alle prese con un lieve problema al flessore, ma la sua presenza contro i rosanero non dovrebbe essere in discussione, come sottolinea Il Resto del Carlino.

Sempre più defilata, invece, la posizione di Beppe Caso, assente anche nell’allenamento di ieri. In serata si sono diffuse voci che parlano di un accordo ormai vicino con il Monza per la cessione in prestito del fantasista, con l’ufficialità che potrebbe arrivare a breve. Un’operazione che rientra in un mercato che, dopo l’ingaggio di De Luca e la permanenza di Pedro Mendes, non dovrebbe riservare ulteriori innesti, salvo occasioni dell’ultima ora. Scenario confermato ancora da Il Resto del Carlino.

Intanto cresce l’attesa per Modena-Palermo anche sugli spalti. La prevendita procede a ritmo sostenuto e si profila il record stagionale di presenze: nella giornata di mercoledì erano già stati venduti 5.300 biglietti, di cui 2.620 destinati al settore ospiti. Numeri che certificano il clima da grande evento attorno alla sfida del Braglia, come evidenzia Il Resto del Carlino.