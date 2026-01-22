Tuttosport: “Palermo, vicino il colpo Johnsen. Tutte le trattative del giorno in serie B”

Il Palermo è sempre più vicino a Dennis Johnsen. Il club rosanero ha intensificato il lungo corteggiamento per il trequartista norvegese classe 1997 e l’operazione è ormai prossima alla chiusura. Come riportano Marco Bisacchi e Scaduto su Tuttosport, per il giocatore è pronto un contratto importante, mentre la società lombarda è destinata a realizzare una buona plusvalenza.

Situazione decisamente più prudente in casa Sampdoria, chiamata a gestire il contraccolpo dello stop di Salvatore Esposito, che resterà fermo per oltre un mese. Secondo quanto riferito ancora da Marco Bisacchi e Scaduto su Tuttosport, il club blucerchiato, almeno per il momento, non interverrà ulteriormente sul mercato in entrata: la priorità resta quella di alleggerire la rosa.

È ormai definita, ad esempio, la partenza di Riccio in prestito all’Avellino. Il difensore ex Juventus Next Gen ha sostenuto le visite mediche a Roma e l’annuncio ufficiale è atteso a breve, come sottolineato da Tuttosport, nell’aggiornamento firmato da Marco Bisacchi e Scaduto. Canale aperto anche con il Bari, interessato a Cuni e Benedetti, profili seguiti anche da Reggiana e Cesena, ma al momento senza sviluppi concreti.

Il Bari, inoltre, sta cercando una sistemazione per Castrovilli, attualmente ai box per infortunio, ma il giocatore non rientra nei piani della Sampdoria. Rallenta anche il possibile trasferimento di Bellemo allo Spezia, mentre Coucke e Ferri sono alla ricerca di una nuova sistemazione per evitare l’esclusione dalla lista. Possibile rientro, invece, per Altare, fermo dallo scorso maggio ma sempre sotto contratto: sarebbe il terzo innesto difensivo dopo Viti e Palma, come evidenziato ancora da Marco Bisacchi e Scaduto su Tuttosport.

Sul fronte offensivo resta viva l’idea Kouamé per la Samp, soprattutto nel caso in cui la Salernitana riuscisse a convincere Massimo Coda, in scadenza a giugno, con un accordo pluriennale. Un’ipotesi complessa, anche perché per il bomber “all time” della Serie B significherebbe scendere di categoria. Intanto oggi è in programma un’amichevole a Bogliasco contro il Golfo Paradiso.

Movimenti anche negli altri club. Alla Carrarese arriva dalla Cremonese il centrocampista georgiano Dachi Lordkipanidze. Il Mantova ha depositato il contratto del difensore greco Konstantinos Chrysopoulos, 22 anni, in prestito con opzione dall’Aek Atene. La Reggiana pesca dagli svincolati Triantafyllos Pasalidis, mentre il Cesena si inserisce per Cedric Gondo, attaccante in uscita dalla Reggiana. Il Pescara, infine, segue Bettella e guarda in casa Modena per Cauz e Pyyhtia, come riportato da Tuttosport, a firma Marco Bisacchi – Scaduto.