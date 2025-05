Marino: «A Marassi clima da Serie A, ma non dobbiamo avere paura»

Pasquale Marino, alla vigilia della sfida cruciale contro la Sampdoria, ha trasmesso fiducia e determinazione alla sua Salernitana in conferenza stampa. Il tecnico ha voluto rimarcare l’importanza della recente vittoria contro il Mantova:

«La vittoria sul Mantova ha confermato quel che avevamo detto alla vigilia, non solo per i tre punti conquistati ma anche per come sono arrivati: siamo vivi e ci crediamo fortemente. La squadra ha dato tutto rischiando ben poco e questa deve essere la strada da percorrere per ottenere risultati».

In vista del match di Marassi, Marino ha sottolineato il peso specifico della posta in palio, invitando il gruppo a mantenere lucidità:

«Ci aspetta un altro scontro diretto importante, come altri che abbiamo affrontato nelle ultime settimane. È inutile nasconderlo, a Marassi la posta in palio sarà molto alta e occorrerà massima concentrazione nelle varie fasi della partita».

Sulla cornice dello stadio e la pressione ambientale, il tecnico ha mostrato serenità:

«Giocheremo in un clima da Serie A. Questo può e deve dare solo stimoli, non certo paura. Anche domani i nostri sostenitori saranno tanti nel settore ospiti ed è per loro, oltre che per noi stessi e per i sacrifici fatti nel rialzarsi dopo tante cadute, che bisogna provare a dare continuità».

Marino ha poi espresso apprezzamento per la condizione fisica e mentale del gruppo:

«Il gruppo è pronto, unito e consapevole di cosa può dare sotto l’aspetto tattico, tecnico e nervoso. Abbiamo avuto risposte molto interessanti da tutti gli elementi della rosa e giocare di sera allenterà i disagi dei primi caldi. Di caldo dovrà esserci solo il cuore, mentre la testa va tenuta fresca».

Infine, un messaggio chiaro:

«Dipende tutto in gran parte da noi e non serve preoccuparsi degli altri campi: più c’è lucidità, più si arriva vicini alla meta».