Maresca: «Palermo-Verona, la partita che mi sono goduto di più in carriera»

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 13, 2025

«La partita in cui mi sono divertito di più da giocatore? Palermo-Verona, l’ultima di campionato».
Così Enzo Maresca, ex centrocampista rosanero e attuale tecnico del Chelsea, ha ricordato uno dei momenti più intensi della sua carriera durante un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport in occasione del Festival dello Sport di Trento.

Con il sorriso di chi conosce il peso dei ricordi, Maresca ha raccontato i passaggi più significativi della sua vita calcistica: «Il miglior momento della mia carriera da giocatore è stato al Siviglia, mentre da allenatore sto vivendo anni belli, tra l’Estero e il Chelsea. Il mio gol preferito? Quello nella finale di Europa League col Siviglia».

Alla domanda sul suo difetto, l’ex regista del Palermo ha risposto con autoironia: «Demading… come si dice in italiano? Pretendo troppo».

Il 15 maggio 2016: la salvezza del Palermo e una notte da brividi al “Barbera”

Quel Palermo-Verona citato da Maresca non è una partita qualunque. Il 15 maggio 2016, davanti a 33.000 spettatori, il Palermo di Davide Ballardini vinse 3-2 contro l’Hellas Verona già retrocesso, centrando una salvezza memorabile in Serie A.

I rosanero si schierarono con un 3-4-2-1: Sorrentino tra i pali, Cionek, Gonzalez e Andelkovic in difesa, Rispoli e Morganella sulle fasce, Hiljemark e Maresca in mezzo. In avanti Vazquez e Trajkovski a supporto di Gilardino.

Il Verona di Delneri rispose con un 4-4-1-1: Gollini in porta, Pisano, Bianchetti, Helander ed Emanuelson in difesa; a centrocampo Viviani, Marrone, Wszolek e Siligardi; davanti Ionita dietro a Pazzini.

Quella giornata resta impressa nella memoria collettiva: il triplice fischio fu il segnale della liberazione di un’intera città, che esplose in un abbraccio di gioia e lacrime. «Una delle emozioni più forti della mia carriera», avrebbe confidato tempo dopo Maresca, che quella sera guidò con esperienza e carisma un Palermo sospinto dal cuore del suo pubblico.

Ultimissime

Gattuso

Gattuso: «Felice per la tregua a Gaza. Contro Israele servirà coraggio, ma l’Italia sta crescendo»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 13, 2025

Maresca: «Palermo-Verona, la partita che mi sono goduto di più in carriera»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 13, 2025

Escl. Ciaramitaro: «Contro il Modena mi aspetto un Palermo arrembante. Di Mariano in rosanero si è sacrificato tanto»

Angelo Giambona Ottobre 13, 2025

Italia, Kean lascia il ritiro dopo l’infortunio alla caviglia: salta la sfida con Israele

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 13, 2025

Criscitiello attacca Marani: «Il VAR in Serie C è una pagliacciata»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 13, 2025