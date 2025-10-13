Maresca: «Palermo-Verona, la partita che mi sono goduto di più in carriera»

«La partita in cui mi sono divertito di più da giocatore? Palermo-Verona, l’ultima di campionato».

Così Enzo Maresca, ex centrocampista rosanero e attuale tecnico del Chelsea, ha ricordato uno dei momenti più intensi della sua carriera durante un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport in occasione del Festival dello Sport di Trento.

Con il sorriso di chi conosce il peso dei ricordi, Maresca ha raccontato i passaggi più significativi della sua vita calcistica: «Il miglior momento della mia carriera da giocatore è stato al Siviglia, mentre da allenatore sto vivendo anni belli, tra l’Estero e il Chelsea. Il mio gol preferito? Quello nella finale di Europa League col Siviglia».

Alla domanda sul suo difetto, l’ex regista del Palermo ha risposto con autoironia: «Demading… come si dice in italiano? Pretendo troppo».

Il 15 maggio 2016: la salvezza del Palermo e una notte da brividi al “Barbera”

Quel Palermo-Verona citato da Maresca non è una partita qualunque. Il 15 maggio 2016, davanti a 33.000 spettatori, il Palermo di Davide Ballardini vinse 3-2 contro l’Hellas Verona già retrocesso, centrando una salvezza memorabile in Serie A.

I rosanero si schierarono con un 3-4-2-1: Sorrentino tra i pali, Cionek, Gonzalez e Andelkovic in difesa, Rispoli e Morganella sulle fasce, Hiljemark e Maresca in mezzo. In avanti Vazquez e Trajkovski a supporto di Gilardino.

Il Verona di Delneri rispose con un 4-4-1-1: Gollini in porta, Pisano, Bianchetti, Helander ed Emanuelson in difesa; a centrocampo Viviani, Marrone, Wszolek e Siligardi; davanti Ionita dietro a Pazzini.

Quella giornata resta impressa nella memoria collettiva: il triplice fischio fu il segnale della liberazione di un’intera città, che esplose in un abbraccio di gioia e lacrime. «Una delle emozioni più forti della mia carriera», avrebbe confidato tempo dopo Maresca, che quella sera guidò con esperienza e carisma un Palermo sospinto dal cuore del suo pubblico.