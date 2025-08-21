Mantova, UFFICIALE: preso Bonfanti

Il Mantova era alla ricerca di un centravanti da mettere a disposizione di mister Possanzini, e adesso lo ha trovato. Nicholas Bonfanti è un nuovo giocatore dei biancorossi, come comunicato dalla Lega B tramite la sezione dedicata sul proprio sito ufficiale. Il club lombardo ha bruciato la concorrenza della Carrarese nella corsa all’attaccante classe 2002, in uscita dal Pisa.

Il centravanti dovrebbe approdare in biancorosso con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 2 milioni di euro, con relativo contro-riscatto a favore dei toscani per 200.000 euro in più. Si attende comunque l’ufficialità per avere conferma dei dettagli dell’operazione.