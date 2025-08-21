Padova, UFFICIALE: Spagnoli va all’Union Brescia

L’Union Brescia ha ufficializzato, con un comunicato tramite i propri canali, di essersi aggiudicato le prestazioni sportive dell’attaccante del Padova Alberto Spagnoli. Il centravanti lascia i biancoscudati a titolo definitivo, dopo una stagione in cui ha collezionato 35 presenze, mettendo a segno 6 reti e 3 assist.

Di seguito il comunicato del club:

“Union Brescia è lieta di comunicare di aver acquisito, a titolo definitivo oneroso dal Padova Calcio, le prestazioni sportive del calciatore Alberto Spagnoli. L’attaccante ha firmato un accordo con i biancazzurri fino al 30 giugno 2027, con opzione per il terzo anno. Alberto è nato a Pordenone il 2 ottobre 1994 e oggi ha 31 anni. Prima punta di riferimento, è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Milan. Nel corso della sua carriera ha vestito le maglie di diverse squadre: Sacilese, Südtirol, Mestre, Renate, Modena, Feralpisalò, Ancona e Padova, collezionando complessivamente 365 presenze ufficiali condite da 73 gol e 30 assist. Nella stagione 2024/25 è stato tra i protagonisti della promozione in Serie B con il Padova, mettendo a segno 6 gol e 3 assist in 35 partite. La sua carriera si è sviluppata soprattutto in Serie C, dove ha saputo ritagliarsi un ruolo importante, come dimostra anche l’esperienza con la Feralpisalò nella stagione 2021/22, chiusa con 4 reti in 33 presenze. Ad Alberto, che vestirà la maglia numero 32 e che stamattina ha già sostenuto il primo allenamento con i nuovi compagni, il più cordiale benvenuto a Brescia.”.