Modena, trovato l’accordo con la Juventus per Sersanti

Il Modena è in cerca di rinforzi a centrocampo, per affrontare al meglio il campionato di Serie B ormai alle porte. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, i canarini avrebbe trovato l’accordo con la Juventus per il centrocampista Alessandro Sersanti.

Classe 2002, Sersanti arriva in Emilia-Romagna in prestito con obbligo di riscatto. Altri due club si erano interessati al centrocampista: Bari e Reggiana sono stati infatti beffati dai gialloblù. La trattativa è ormai definita in tutti i suoi aspetti, si attende soltanto l’ufficialità