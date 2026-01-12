Gazzetta dello Sport: “Marras top. Le pagelle di Mantova-Palermo”
Un pareggio che pesa più di quanto dica la classifica. Il Palermo controlla la gara, passa in vantaggio e concede pochissimo, ma viene punito sull’ultima vera occasione concessa. Come analizzato da Alessandro Baraldi sulla Gazzetta dello Sport, la perla di Marras nel recupero cancella una prestazione solida dei rosanero, incapaci però di chiudere la partita. Di seguito, le pagelle della Gazzetta dello Sport, firmate da Alessandro Baraldi.
Mantova (3-4-2-1)
Bardi 6,5;
Maggioni 6 (dal 15’ s.t. Paoletti 6),
Cella 6,
Castellini 6,5;
Fiori 5 (dal 31’ s.t. Marras 7),
Wieser 5,
Trimboli 6 (dal 15’ s.t. Zuccon 6),
C. Bani 5,5;
Falletti 6 (dal 31’ s.t. Bragantini 5,5),
Ruocco 5,5 (dal 15’ s.t. Mensah 6);
Mancuso 5
Panchina: Andrenacci, Vukovic, Mullen, Fedel, Marai, Pittino
Allenatore: Modesto 6
Palermo (3-4-2-1)
Joronen 6;
Peda 6,5 (dal 25’ s.t. Bereszynski 6),
M. Bani 6,5,
Ceccaroni 7;
Pierozzi 6,
Segre 6 (dal 37’ s.t. Giovane s.v.),
Ranocchia 6,5 (dal 25’ s.t. Gomes 6),
Augello 6;
Palumbo 6,5 (dal 25’ s.t. Blin 6),
Vasic 6,5 (dal 19’ s.t. Le Douaron 6);
Pohjanpalo 6
Panchina: Gomis, Avella, Gyasi, Diakité, Corona, Veroli
Allenatore: Inzaghi 5
Arbitro
Perenzoni di Rovereto 6
(dal 30’ p.t. Mucera di Palermo 5)
Top 7
Marras
Altro gol pesante da subentrato che regala il pari: prima rete nella gestione Modesto.